Auto si ribalta su di un fianco al Cisternino

Ferite lievemente una persona anziana, trasportata poi all'ospedale per accertamenti, soccorsa dai volontari della Misericordia di Livorno Sud intervenuti sul posto con un'ambulanza

Una persona anziana ha perso il controllo della sua auto finendo ribaltato su di un fianco in località Cisternino. Per fortuna le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Il paziente, trasportato poi all’ospedale per accertamenti, è stato soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno Sud intervenuti sul posto con un’ambulanza. Il tutto è accaduto poco prima delle 11 di martedì 20 febbraio. Non risultano altre auto coinvolte nel sinistro.

