Auto si ribalta su di un fianco in Variante: due feriti

A bordo del mezzo due persone trasportate al pronto soccorso di Livorno in codice rosso dai volontari della Svs intervenuti prontamente sul posto

Un’auto si è ribaltata su di in fianco in Variante all’altezza di Livorno Sud (direzione Nord). L’incidente è avvenuto intorno alle una di notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno. A bordo del mezzo due persone trasportate al pronto soccorso di Livorno in codice rosso dai volontari della Svs intervenuti prontamente sul posto. Non sono coinvolte altre vetture. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono sopraggiunti per mettere in sicurezza la strada.

