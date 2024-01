Auto si ribalta su di un fianco: soccorsa una ragazza

Incidente intorno alle 23 di mercoledì 31 gennaio sulla SS 206 nei pressi di Vicarello. Rimasta ferita una giovane ragazza che, a bordo della sua auto, si è ribaltata su di un fianco per motivi ancora da indagare. Non sembrano, da una prima ricostruzione, essere coinvolti altri mezzi. La donna alla guida, dunque, dovrebbe aver fatto tutto da sola. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. Sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

