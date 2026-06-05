Autobus a fuoco, l’autista fa scendere i passeggeri in tempo
Il mezzo della linea 051 a fuoco stamattina
La prontezza del conducente ha evitato il peggio, pochi istanti dopo aver accostato si sono sviluppate le fiamme. Tre persone in salvo
Attimi di paura questa mattina a Collesalvetti, dove un autobus è stato interessato da un incendio. L’episodio si è verificato intorno alle 6.20 in via Roma all’altezza della fermata Collesalvetti-Scuole 1. A bordo del mezzo della linea 051, fa sapere Autolinee Toscane che ringraziamo per la disponibilità, c’erano tre passeggeri. Quando l’autista ha avvertito qualcosa che non andava ha immediatamente accostato facendo scendere le persone. Pochi istanti dopo si sono sviluppate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano, per fortuna, feriti. Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Sul posto anche la sindaca Sara Paoli.
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