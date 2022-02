Autobus contro bici: ferita ciclista di 21 anni

Una giovane di 21 anni ha avuto la peggio dopo uno scontro avvenuto intorno alle 19,30 di mercoledì 23 febbraio in viale Carducci all’incrocio con viale Alfieri, con un autobus.

La ragazza stava viaggiando a bordo della sua bicicletta quando un mezzo pubblico di linea, per motivi ancora da accertare, ha urtato il mezzo a due ruote. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Livorno che ha prestato i primi soccorsi alla 21enne che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Sul luogo del sinistro stradale anche una pattuglia della polizia municipale.