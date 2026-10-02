Automobilista fermato alla guida senza assicurazione e con patente non convertita
La Polizia di Prossimità ha fermato l’auto durante un controllo: sequestro del veicolo, ritiro della carta di circolazione e della patente per un totale di oltre mille euro di sanzioni
Pochi giorni fa una pattuglia del Nucleo di Polizia di Prossimità, impegnata nel servizio di pattugliamento nei quartieri Shangai e Corea, durante un controllo, ha fermato una vettura risultata poi priva di copertura assicurativa. Alla guida del veicolo, si legge in un comunicato stampa, è stato identificato un cittadino residente in Italia da oltre vent’anni, il quale non aveva provveduto, a suo tempo, alla conversione della propria patente di guida entro i termini previsti, di conseguenza non era abilitato alla guida sul territorio nazionale. A seguito degli accertamenti effettuati, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro della carta di circolazione e applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 866 euro. Nei confronti del conducente è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida e contestata l’ulteriore violazione prevista per la mancata conversione della patente entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 158 euro.
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