Automobilista sventa la truffa dello specchietto

Il racconto dell'automobilista: "Appena ha capito che avrei chiamato la polizia stradale ha detto allora non importa ognuno si tenga il suo danno anche se io non avevo danni. Spero che questo racconto possa aiutare gli automobilisti a stare in guardia"

“Appena ha capito che avrei chiamato la polizia stradale mi ha detto: allora non importa ognuno si tenga il suo danno anche se io non avevo danni”. A raccontare quanto accaduto è Federico, che ringraziamo per la disponibilità, vittima della truffa dello specchietto sventata dallo stesso Federico. “Mi trovavo in FiPiLi stamattina, tra Interporto Est e Interporto Ovest direzione Livorno, quando superando una macchina ho avvertito uno strano colpo sulla destra. Poco dopo l’automobilista che avevo superato mi ha fatto segno di accostare. Lì per lì ho accettato e quando ci siamo fermati in uno spiazzo mi ha detto che avevo rotto il suo specchietto sorpassandolo: in realtà il suo era rotto ma il mio no e non avevo la carrozzeria danneggiata. Spero che questo racconto possa aiutare gli automobilisti a stare in guardia”. Alla fine Federico dicendo che avrebbe chiamato la polizia è riuscito a far allontanare il soggetto.

