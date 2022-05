Bambina si sente male sugli scogli: soccorsa a Punta Pacchiano

Una bambina di undici anni si è sentita male sugli scogli di Punta Pacchiano, sul Romito, a causa di una probabile congestione. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica quando è scattato l’allarme al 112. Da lì sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di terra e una della sede porto che ha inviato sul luogo della segnalazione i suoi sommozzatori. Sono sopraggiunti anche i mezzi della capitaneria di porto. Per quanto riguarda il soccorso medico è stato portato a termine dalla Misericordia di via Verdi e da quella di Antignano. E’ stata quest’ultimi che poi, tramite i suoi soccorritori, hanno trasportato la bambina in ospedale prelevandola dal moletto di Antignano dove era arrivata la barca dei vigili del fuoco con a bordo la giovane paziente. Da lì la corsa al pronto soccorso dove la giovanissima è stata presa in carico dallo staff medico-sanitario di turno. Per fortuna le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni.