Banchetto per scommesse al mercatino: denunciato. Proseguono i controlli

Denunciato in stato di libertà un lucchese di 48 anni per esercizio abusivo del gioco d’azzardo e scommesse abusive al mercatino del venerdì. Proseguono i controlli in piazza della Repubblica, Garibaldi, Grande e Guerrazzi

Nella mattinata del 5 ottobre la questura ha denunciato in stato di libertà un lucchese di 48 anni per esercizio abusivo del gioco d’azzardo e scommesse abusive al mercatino del venerdì in via dei Pensieri. La polizia ha inoltre sequestrato il banchetto in cartone e tre campanelle utilizzate per il gioco d’azzardo. In via di Popogna, invece, è stato denunciato un tunisino di 33 anni per tentato furto su auto parcheggiata e false attestazioni sulle proprie generalità. Lo stesso inottemperante all’espulsione della questura è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ed accompagnato al CIE di Bari nella stessa giornata.

Proseguono i controlli da parte della questura (nella foto il questore) a persone e mezzi in piazza della Repubblica e vie limitrofe, piazza Garibaldi, piazza Grande, piazza Guerrazzi e piazza del Municipio: 45 persone identificate, 20 mezzi controllati, contestate 3 infrazioni al codice della strada, un arresto. Si tratta di un cittadino somalo, Omar Mohamed, classe ’82 (nome diffuso dalla questura nel comunicato), finito in manette con l’accusa di tentato furto aggravato, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato visto introdursi all’interno di un’auto dallo sportello lato passeggero anteriore. La Mobile lo ha sorpreso mentre spaccava lo sportello in plastica del vano portaoggetti chiuso a chiave. Dal successivo controllo nella tasca destra della felpa è stata rinvenuta una siringa di 13 centimetri, di cui 5 di ago. La proprietaria dell’auto, livornese, ha sporto denuncia. Lo straniero, sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, è risultato avere numerosi precedenti specifici nonché l’ordine del questore di Livorno a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dal 19 giugno 2018.

Nel corso dei controlli è stato indagato in stato di libertà un macedone M.I. del ’67 (fornite solo le iniziali) in quanto non in regola sul territorio nazionale ed inottemperante all’espulsione. Addosso aveva 5,86 grammi di hashish e pertanto è stato anche sanzionato per detenzione della sostanza per uso personale. Quindi è stato posto a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio dell’iter espulsivo dal territorio nazionale. La questura fa sapere che i servizi straordinari di controllo procederanno incessanti.