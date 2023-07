Barca alla deriva al moletto di Antignano: due feriti

Sul posto, attivati dalla Capitaneria di Porto, i volontari della Misericordia di Antignano. A bordo dell'imbarcazione erano presenti cinque persone di cui due sono risultate ferite in maniera lieve

Paura per una barca alla deriva al moletto di Antignano finita contro gli scogli. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio. Sul posto, attivati dalla Capitaneria di Porto, i volontari della Misericordia di Antignano. A bordo dell’imbarcazione erano presenti cinque persone di cui due sono risultate ferite in maniera lieve. Si tratta di un ragazzo ed una ragazza di circa 25 anni che sono stati curati sul posto dai soccorritori per poi essere trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

