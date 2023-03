Beve un caffè poi ruba lo smartphone accanto alla cassa

Nel fotogramma il momento in cui il ladro allunga la mano destra per impossessarsi del telefono accanto alla cassa

Ordina un caffè, beve, paga e poi si impossessa dello smartphone accanto alla cassa e se ne va. E’ accaduto al bar Il Dollino in via Grande. “Mai visto prima” racconta il titolare, che ringraziamo per la disponibilità, a QuiLivorno.it. L’uomo ha approfittato del fatto che la dipendente, dopo aver servito il caffè, è uscita un attimo con il vassoio in mano per servire la clientela ai tavolini. In quel momento c’erano altri colleghi ma erano in laboratorio. “Come si nota dalle telecamere che hanno ripreso la scena – prosegue il titolare – in pochissimi secondi ha allungato la mano e ha rubato il telefono, un iPhone”. La dipendente ha sporto denuncia alla polizia, al momento del telefono e dell’autore del furto nessuna traccia.

