Bici da corsa, monopattini e cellulari rubati: casa sequestrata

La scoperta dopo l'intervento dei vigili del fuoco sopraggiunti per una perdita d'acqua all'interno di un appartamento in via Sproni

Gli agenti delle volanti della polizia, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, sono intervenuti la mattina di mercoledì 18 maggio in via Sproni in seguito ad un intervento dei vigili del fuoco. I pompieri erano intervenuti, aprendo un appartamento al secondo piano di un condominio, abitato da un cittadino straniero, per un’ingente perdita d’acqua. Una volta aperta la porta però davanti ai loro occhi un vero e proprio tesoro di merce rubata.

Così sul posto i poliziotti hanno rinvenuto diversi oggetti tra cui alcune bicilette da corsa, monopattini elettrici, numerosi telefoni cellulari e diverse e varie tipologie di sostanze stupefacenti ancora da quantificare. Sul posto il personale della polizia scientifica ha provveduto ai rilievi del caso. Il pubblico ministero di turno ha quindi disposto il sequestro dell’appartamento con l’affissione dei sigilli.