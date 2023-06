Bimbo di 2 anni cade e batte la testa a bordo del traghetto: soccorso dalla Svs

Paura per un bambino di due anni che, a bordo di un traghetto di linea arrivato in porto a Livorno nel pomeriggio di domenica 25 giugno, è caduto battendo la testa. A bordo sono intervenuti i volontari della Svs, arrivati da via San Giovanni, che hanno soccorso il piccolo paziente suturandolo e curandolo sul posto. Il bimbo è stato comunque trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti ma, per fortuna, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

