Blitz antidroga al moletto di Antignano

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale, coerentemente con le direttive strategiche della Prefettura, hanno svolto un articolato servizio di contrasto allo spaccio ed all’assunzione di sostanze stupefacenti che ha visto il coinvolgimento di diverse pattuglie, anche appiedate, sia in uniforme che in abiti civili, con il supporto di un collega a 4 zampe: il pastore belga Lion, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore.

L’obiettivo è stato il frequentatissimo, soprattutto dai giovani, moletto di Antignano. Dopo aver presidiato le vie d’accesso, i militari hanno effettuato un accurato controllo delle persone presenti, molte delle quali giovani ed in taluni casi minorenni, con particolare attenzione a quelle segnalate dal fiuto del cane antidroga Lion.

Quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di stupefacenti, con conseguente segnalazione amministrativa alla locale Prefettura: si tratta di un 17enne e di un 20enne, entrambi sorpresi in possesso di uno spinello, un 34enne trovato in possesso di un grammo di cocaina ed un 20enne sorpreso con 3,4 gr. hashish; quest’ultimo, extracomunitario, è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza all’ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dalla questura di Livorno il 6 marzo 2023.

Nell’ambito delle attività un 17enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio: al momento del controllo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 16 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e della somma di 200 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita. I controlli proseguiranno sia nel capoluogo che in provincia.

