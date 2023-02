Blitz antidroga: arrestati due giovani e sequestrati 4 kg di hashish

Arrestati due giovani livornesi e sequestrati una trentina di panetti. La finanza: "Prosegue incessante la lotta agli stupefacenti in città, il giro di vite sta dando significativi risultati". All'operazione hanno partecipato i cani antidroga Brook, Gera e Jambo

Lotta agli stupefacenti, controllo economico del territorio e vicinanza ai cittadini. Ancora e sempre di più. Queste continuano ad essere le indicazioni del Comando Provinciale Livorno a tutti i reparti delle Fiamme Gialle della provincia. E ancora una volta il Gruppo di Livorno, si legge nel comunicato stampa della Fiamme Gialle, porta a segno un altro importante colpo nella lotta agli stupefacenti in città: sequestro di 4 kg di hashish ed arresto di due giovani livornesi di età compresa tra 20 e 30 anni. Queste le risposte “sul campo” da parte dei finanzieri, a distanza di poche settimane dal sequestro 180 kg di cocaina in porto e di altri arresti effettuati in città con sequestro di altri chili tra hashish e cocaina. Un “giro di vite”, si legge ancora nel comunicato, che sta dando significativi risultati con i cittadini primi attori di questi riscontri grazie anche alla loro collaborazione e segnalazioni. Fondamentale poi l’attività svolta, giorno e notte, sulle strade da parte dei baschi verdi e delle unità cinofile del Gruppo di Livorno. Nel corso di un servizio di pattugliamento, in una zona periferica della città oggetto di alcune segnalazioni, i militari hanno individuato un’auto che compiva una manovra anomala; fermata in sicurezza a bordo strada, i passeggeri hanno evidenziato preoccupazione ed agitazione. A conferma che qualcosa non andasse, si è quindi aggiunto l’ingresso in campo di tre “stelle” della squadra cinofili labronica, ossia i cani antidroga Brook, Gera e Jambo (due pastori tedeschi ed un labrador), condotti dai rispettivi militari specializzati, che hanno fornito chiare segnalazioni.

Dalla perquisizione dei veicoli si è quindi passati alle perquisizioni delle rispettive abitazioni dei soggetti; le complessive attività hanno consentito il complessivo rinvenimento di 4 kg di hashish, suddivisi in una trentina di panetti, recanti l’effigie di Bob Marley. Complessivamente, il valore sul mercato dello spaccio è superiore ai 30.000 euro. I due ragazzi sono stati tratti in arresto.

Condividi: