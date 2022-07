Blitz della Finanza: sequestrate 7.500 dosi di stupefacente, indagati 45 spacciatori, 5 arrestati

Nelle foto i controlli della finanza durante l'operazione che ha portato a sequestrate 7.500 dosi, circa 8 chili di stupefacente, già inviate per la distruzione all'inceneritore di Arezzo

Tra gli arrestati figurano 3 nordafricani e 2 italiani, che procacciavano stupefacente a giovani clienti nel cuore della movida livornese. Controlli nei pressi di porta San Marco, al casello autostradale, alla stazione, in centro e nei pressi di alcuni istituti scolastici

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno nei giorni scorsi hanno intensificato le attività a contrasto del minuto spaccio e del consumo di droghe, in particolare nelle zone centrali, nei pressi della stazione ferroviaria e di alcuni istituti scolastici del capoluogo. Come si legge in un comunicato inviato dalle fiamme gialle il 12 luglio è così che sono state arrestate, in differenti controlli e in più aree a rischio della città, 5 persone bloccate proprio durante l’attività di spaccio. Tra gli arrestati figurano 3 nordafricani e 2 italiani che, si legge nella nota stampa, procacciavano stupefacente a giovani clienti nel cuore della movida livornese.

Nel caso di un giovanissimo tunisino, i finanzieri – dopo le segnalazioni di alcuni cittadini – si erano appostati in piazza della Repubblica e, con l’ausilio dei cani antidroga, hanno controllato il soggetto, recuperando all’interno del suo marsupio oltre 2 etti di hashish pronti alla cessione a clienti provenienti anche da altri comuni della provincia. In un altro blitz, scattato nei pressi di porta San Marco, è stato bloccato e arrestato un ventenne marocchino trovato in possesso di 7 etti di hashish suddivisi in altrettanti panetti, occultati sotto i binari della ferrovia. Sempre nel settore della lotta al minuto spaccio di stupefacenti, le Fiamme Gialle, durante i posti di controllo al casello autostradale e alla stazione ferroviaria di Livorno hanno denunciato all’Autorità giudiziaria altre 40 persone, tra cui minorenni che occultavano sulla persona piccoli quantitativi di cocaina, hashish e marjuana. Identificati ulteriori 50 soggetti, soprattutto giovani, tra cui alcuni adolescenti, fermati e trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, poi segnalati alle competenti Prefetture. La droga complessivamente sequestrata dai Baschi Verdi della GdF di Livorno ammonta a circa 8 chili, corrispondenti pressoché a 7.500 dosi di sostanza stupefacente tolte dal mercato delle piazze della movida labronica e già inviate per la distruzione all’inceneritore di Arezzo. L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo promosso dal Prefetto di Livorno e svolto con il coordinamento della Questura e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per contribuire al mantenimento, in città, dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto del fenomeno del minuto spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope. Contesto nel quale di particolare valore sono risultate alcune segnalazioni pervenute dagli stessi cittadini livornesi, al numero di pubblica utilità “117”.

Condividi: