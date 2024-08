Bloccato da una volante fugge a piedi, inseguito da un poliziotto e arrestato

E' accaduto ieri da via Pini a via Turati dove il soggetto è stato bloccato dal poliziotto che lo stava inseguendo di corsa insieme ai colleghi intervenuti a dargli man forte. Nella fuga, l'uomo ha gettato in un condominio un grosso pacco, recuperato, contenente 551 grammi di eroina

Bloccato da una volante fugge a piedi, inseguito da un poliziotto e arrestato. I fatti. Alle 18 circa di ieri in via Pini, a Shangai, la polizia ha proceduto al controllo di un moto e del relativo conducente fermo sul ciglio della strada. La volante si è affiancata al mezzo e nel momento in cui il poliziotto è sceso per effettuare il controllo il soggetto ha acceso il motore dandosi alla fuga. Non riuscendo però a fuggire, poiché la via di fuga era ostruita dalla volante stessa, ha lasciato cadere la moto a terra cominciando a correre. E’ stato quindi richiesto l’intervento delle altre volanti che prontamente sono giunte sul posto a dare man forte al collega che stava inseguendo il malfattore. Dopo aver percorso varie vie, il fuggitivo ha terminato la corsa in via Turati dove, all’interno dei giardini di un condominio, ha abbandonato un grosso pacco di colore marrone avvolto da cellophane. Qui l’uomo ha ingaggiato una colluttazione con l’agente che si era posto al suo inseguimento e sopraggiunte le volanti in ausilio è stato bloccato.

Portato in questura per l’identificazione è risultato essere un cittadino albanese del 1991 in possesso di permesso di soggiorno con a carico precedenti di polizia. La sostanza contenuta all’interno del grosso pacco è risultata essere eroina per un peso complessivo di 551 grammi. Lo straniero è stato tratto in arresto e portato alle Sughere. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©