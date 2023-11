Borseggiano coppia di turisti americani, bloccate dalla finanza

cittadini e turisti. Come accaduto stamattina quando una pattuglia di Baschi Verdi del Gruppo Livorno, richiamata dalle urla di una comitiva di turisti, è prontamente intervenuta in centro in seguito ad un borseggio subito da una coppia di croceristi, di San Francisco, durante l’attesa di un mezzo pubblico ad opera di due donne (maggiorenni, con rispettivi bambini al seguito, come si legge in un comunicato del 14 novembre). I militari, di passaggio, sono intervenuti riuscendo a bloccare le due donne segnalate in piena sicurezza e senza che si verificasse alcuna problematica. Dalle successive perquisizioni purtroppo non è stata ritrovata la refurtiva. Le due sono state comunque individuate e il fatto è stato segnalato all’autorità giudiziaria. I croceristi hanno ringraziato per il pronto intervento e la professionalità dimostrata preferendo non sporgere denuncia.

