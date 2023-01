Borseggiato fuori dal supermercato

Un uomo è stato borseggiato, la mattina del 5 gennaio intorno alle 11,30, con tutta probabilità da due donne che lo hanno circuito fuori dal supermercato Conad in via Giotto, nel quartiere La Leccia. La vittima si è accorta soltanto arrivato alla sua auto che gli mancava il portafoglio dalla tasca. Immediata la telefonata al 112 che ha inviato sul posto una volante della polizia per ascoltare il racconto della persona derubata.

L’uomo ha raccontato che, uscito dal centro commerciale della Leccia, è stato attorniato da due donne, di bassa di statura e con i capelli scuri, le quali lo hanno accompagnato alla macchina parcheggiata con scuse di vario tipo.

Poi sono sparite facendo perdere le loro tracce. All’interno del portafoglio circa 200 euro, un bancomat e alcuni documenti personali. Gli agenti della polizia intervenuti hanno visionato le telecamere di servizio fuori dal supermercato e richiesto una copia delle immagini che saranno sottoposte ad indagini nelle successive ore per riuscire ad individuare le due responsabili del furto con destrezza.

