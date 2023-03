Borseggiato sul bus, insegue la ladra e cade sull’asfalto

Il fatto è accaduto nel quartiere Scopaia dove la vittima del furto che viaggiava con la moglie, accorgendosi che dalla tasca era sparito il suo portafoglio, ha chiesto all'autista di fermare la corsa per rincorrere la ladra

Un anziano di circa 80 anni è stato borseggiato sull’autobus di linea intorno alle 10 di mercoledì 29 marzo. Il fatto è accaduto nel quartiere Scopaia dove la vittima del furto che viaggiava con la moglie, accorgendosi che dalla tasca era sparito il suo portafoglio, ha chiesto all’autista di fermare la corsa per rincorrere la ladra che nel frattempo era scesa dal mezzo pubblico prenotando una fermata. L’uomo, riuscendo a scorgerla sul marciapiede non molto lontano, ha provato a rincorrerla ma è caduto a terra procurandosi alcune ferite. Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza inviata dal 112 con i volontari i quali hanno prestato le cure del caso all’anziano signore. Purtroppo la donna, presunta responsabile del furto, vedendo la scena si è dileguata in men che non si dica facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’episodio è intervenuta anche la polizia i cui agenti hanno provato a individuare la responsabile del gesto ma senza buon esito. Da un sopralluogo nelle vie limitrofe però le volanti sono riuscite a rinvenire il portafoglio abbandonato al suolo chiaramente ormai privo di monete e banconote. Il borsello è stato restituito alla vittima del furto.

