Botte alla convivente, i figli chiamano la polizia: arrestato 36enne

E' finito in manette un croato di 36 anni in seguito ad alcune minacce e percosse messe in atto nei confronti della convivente

Sono stati i figli a chiamare la polizia stanchi dei continui maltrattamenti del padre nei confronti della mamma. Così anche nella giornata di domenica 23 gennaio l’uomo, un croato di 36 anni, aveva alzato nuovamente le mani nei confronti della convivente slava di 37 anni. E’ stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto alzare il telefono ad uno dei figli minori presenti in casa. Sulla tastiera del cellulare viene composto il 112 e sul posto, in un appartamento del centro città, viene inviata subito una volante della polizia i cui agenti, diretti e coordinati dal neo dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il vice questore aggiunto dottor Francesco Falciola, si sono portati immediatamente sul posto per far luce sulla questione.

In una delle camere, terrorizzati, altri fratelli si erano nascosti per la paura che stava incutendo l’uomo all’interno dell’appartamento.

La polizia giunta all’interno dell’appartamento ha provato a placare gli animi davanti agli occhi impauriti dei giovani figli di età compresa tra i 7 e i 15 anni, ma l’uomo ha opposto viva resistenza alle forze dell’ordine continuando, tra le altre cose, a minacciare la donna. Dopo una breve ricerca sulle abitudini dell’uomo i poliziotti hanno subito ricostruito il quadro drammatico della situazione individuando il 36enne croato come una persona pericolosa all’interno di un contesto vessatorio nei confronti della convivente e dei figli. L’uomo, all’esito dell’operazione delle volanti, è stato dunque arrestato e accompagnato al carcere delle Sughere.