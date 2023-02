Braccio incastrato nell’impastatrice, all’ospedale

Marco Paoletti e Daniele Tornar augurano al dipendente, in particolare a nome dei ragazzi della cooperativa, una pronta guarigione

Un dipendente, di circa 40 anni, della cooperativa Parco del Mulino è stato ricoverato in Ortopedia in seguito alla frattura ad un braccio rimasto incastrato nella impastatrice dell’impasto per le pizze. I primi a soccorrerlo sono stati un collega e il direttore della cooperativa, Marco Paoletti, che ha subito allertato i soccorsi. Marco Paoletti e Daniele Tornar, membro del cda della cooperativa, augurano al dipendente, in particolare a nome dei ragazzi della cooperativa, una pronta guarigione.

