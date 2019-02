Buco nel muro e teatro svaligiato

Parla il direttore artistico del Nuovo Teatro delle Commedie: "Un furto da circa 7mila euro. Per noi un colpo durissimo da digerire. Adesso c'è da pensare alla sicurezza"

di Giacomo Niccolini

Si sono introdotti nella notte, tra domenica 17 e lunedì 18 febbraio, all’interno dei magazzini dismessi dell’ex Partito Comunista Italiano in via Galileo Galilei per poi spaccare il muro a colpi di mazza o piccone e intrufolarsi all’interno dell’adiacente Nuovo Teatro delle Commedie di via Terreni. I malviventi hanno colpito con il favore dell’oscurità agendo così indisturbati e riuscendo a portar via materiale tecnico per un valore complessivo e approssimativo di circa 7mila euro. “Avevamo uno spettacolo in programma questa mattina (lunedì 18 febbraio, ndr) per le scuole. Spettacolo che abbiamo dovuto annullare – racconta Francesco Cortoni direttore artistico del Nuovo Teatro delle Commedie (nella foto) a Quilivorno.it – Il nostro tecnico ha aperto regolarmente la porta d’ingresso senza alcun problema. Una volta all’interno ha notato che, proprio davanti al bar, c’erano molti cocci per terra. Alzando gli occhi non ha potuto far a meno di notare il buco“.

I malviventi, con tutta probabilità, sono dunque passati dall’ingresso di via Galilei forzando una catena al portone d’ingresso degli ex magazzini ormai vuoti da tempo. Una volta dentro hanno potuto agire indisturbati tanto da poter praticare un foro tanto grande da permettere ad una persona di entrare e trasportare la merce.

“Abbiamo fatto subito una lista del materiale asportato: si parla di un mixer, due Dimmer Electron Actor 625 per le luci dal valore di circa 700 euro l’uno, microfoni, una mola da lavoro, un pc e circa 30 bottiglie tra gin, vodka e rum – continua Cortoni, alla guida del NTC da circa sei anni – Per noi che siamo piccole realtà sono colpi durissimi da poter digerire. E adesso c’è anche da pensare a riparare il buco nel muro il prima possibile per evitare di dover dormire qua dentro. In seconda istanza il Comune sarebbe giusto che pensasse alla messa in sicurezza di questi ambienti adiacenti in modo da non farli divenire alla mercé di tutti”.