Caccia una beccaccia in orario non consentito, multato
Per il cacciatore sanzione di circa 1.000 euro e sequestro amministrativo della selvaggina. Inoltre i carabinieri hanno informato le autorità per la sospensione della licenza di caccia
Nell’ambito dei controlli venatori il nucleo del NIPAAF e del CITES dei carabinieri forestali ha sorpreso nelle colline livornesi un cacciatore intento ad esercitare la caccia alla beccaccia, abbattendone un esemplare, in orario non consentito, in violazione della normativa regionale toscana in materia. Essendo un animale “cacciabile” ma abitudinario, si legge in un comunicato stampa dell’Arma inviato il 15 gennaio, la normativa tende ad evitare che i cacciatori sfruttino eccessivamente le sue abitudini. L’illecito ha comportato una sanzione di circa 1.000 euro, il sequestro amministrativo della selvaggina. Inoltre sono state informate le autorità competenti per la sospensione della licenza di caccia.
