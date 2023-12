Cadavere decapitato nei boschi della Valle Benedetta

Una macabra scoperta è stata fatta nei boschi della Valle Benedetta: il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione giaceva in fondo ad un dirupo privo di testa

Una macabra scoperta è stata fatta nei boschi della Valle Benedetta: il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione giaceva in fondo ad un dirupo privo di testa. Quest’ultima è stata ritrovata non molto lontana dal corpo. Ad imbattersi in tutto questo un cercatore di funghi che non ha esitato a contattare subito la polizia intervenuta sul posto insieme al personale del 118 che si è occupato del recupero salma dopo gli esami autoptici esterni effettuati sul corpo ormai privo di vita da settimane. Impossibile al momento risalire all’identità della salma. Al lavoro la squadra mobile della questura per le indagini del caso.

Condividi: