Cadavere ritrovato in mare a Quercianella
foto di archivio
E' stata una ragazza, mentre faceva il bagno, ad individuare il corpo senza vita di un uomo nel tratto di costa compreso tra la Baia del Rogiolo e il Sonnino
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in mare a Quercianella, nel tratto di costa compreso tra la Baia del Rogiolo e il Sonnino. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 4 ottobre. A raccontare i momenti del ritrovamento è Giacomo, che ringraziamo per la disponibilità, titolare del ristorante e gestore della spiaggia della Baia del Rogiolo. “Erano le 19 circa quando ho sentito degli schiamazzi. Non erano urla di euforia”. Poco dopo, la situazione ha assunto un’altra dimensione. “Sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze”. In base a quanto ricostruito è stata una ragazza, mentre faceva il bagno, a trovare il corpo che è stato poi recuperato dalla spiaggia della Baia del Rogiolo. Giacomo ha lasciato la spiaggia illuminata durante l’intervento dei soccorritori. Restano da chiarire l’identità della persona ritrovata e le circostanze della morte. Gli accertamenti sono affidati alle autorità competenti.
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