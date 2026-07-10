Cade da un albero alle Cascatelle, 28enne soccorsa con il Pegaso
I soccorritori sul posto
L'intervento per i soccorritori via terra si è rivelato particolarmente complesso ed è stato necessario l'elisoccorso per consentire il recupero della ferita
Una donna di 28 anni, residente a Firenze, è rimasta ferita nel primo pomeriggio di venerdì 10 luglio dopo essere caduta da un albero alle Cascatelle. L’allarme è scattato intorno alle 14.20. Al momento dell’arrivo dei soccorritori la giovane era cosciente, ma presentava un trauma cranico, un trauma al rachide e diverse ferite. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa del luogo dell’incidente, zona Corbolone, un’area di difficile accesso raggiungibile attraverso una strada sterrata. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Misericordia di Montenero, i vigili del fuoco e l’elisoccorso necessario per consentire il recupero della ferita. Una volta stabilizzata, la 28enne è stata trasportata all’ospedale di Livorno in codice rosso.
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