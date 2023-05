Cade dal bastione della Fortezza Vecchia: tragedia nel pomeriggio

La chiamata al numero unico di emergenza è scattata alle 15,40. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs di via San Giovanni con medico a bordo

Un uomo di circa 50 anni è deceduto nel primo pomeriggio di martedì 9 maggio in seguito alla caduta da uno dei bastioni della Fortezza Vecchia da un’altezza di alcuni metri. La chiamata al numero unico di emergenza è scattata alle 15,40. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs di via San Giovanni con medico a bordo e le pattuglie delle polizia. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il dottore non ha potuto far altro che constatare il decesso.

