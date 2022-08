Cade dal terzo piano: 30enne in codice rosso

Un giovane di 30 anni è stato soccorso, intorno alle 3 nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto, da un’ambulanza della Svs intervenuta con medico a bordo da via San Giovanni, per una caduta dal terzo piano da un palazzo in zona Guglia-Fiorentina.

A far luce sull’episodio sono stati chiamati gli agenti della polizia di Stato intervenuti con le volanti sul posto in merito all’accaduto. Il 30enne, livornese, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Il giovane versava in gravissime condizioni, incosciente e con respiro difficoltoso.

