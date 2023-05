Cade dal terzo piano all’alba, poi muore in ospedale

Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza della Svs arrivata da via San Giovanni con un medico del 118 a bordo

Tragedia all’alba della mattina di venerdì 5 maggio. Intorno alle 6 un uomo ultraottantenne è caduto dal terzo piano, per motivi ancora da appurare, da un appartamento in zona Repubblica. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Svs arrivata da via San Giovanni con un medico del 118 a bordo. L’uomo è stato soccorso con la tavola spinale per le molteplici fratture riportate e per i traumi subiti a causa della caduta. Purtroppo una volta arrivato al pronto soccorso in shock room l’anziano è andato in arresto cardiaco ed ha perso la vita.

Sul luogo della caduta sono intervenute anche due volanti della polizia.

