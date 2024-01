Cade dalla bici nei boschi: soccorsa 55enne

L'Sos è scattato intorno alle 11,30 su richiesta del 118. Una ciclista di 55 anni è caduta da mountain bike in località Puntone lungo un percorso delle colline livornesi riportando una frattura scomposta della tibia e perone alla gamba destra

Complicato intervento di soccorso a persona quello compiuto dai vigili del fuoco in sinergia con il personale sanitario della Misericordia di Antignano. L’Sos è scattato intorno alle 11,30 su richiesta del 118. Una ciclista di 55 anni è caduta da mountain bike in località Puntone lungo un percorso delle colline livornesi riportando una frattura scomposta della tibia e perone alla gamba destra. Dopo aver provveduto ad immobilizzare l’infortunata la stessa è stata trasportata con tavola spinale e barella alla sbarra di accesso alla strada del Puntone dove era presente un’ambulanza della Misericordia di Antignano pronta per trasportarla in ospedale. In tutto l’intervento di soccorso è durato circa 3 ore.

