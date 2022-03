Cade dalla nave da crociera, soccorso all’alba

L'uomo è stato recuperato dopo 15 minuti con sintomi di annegamento e di assideramento ed è stato trasportato in pronto soccorso con un codice rosso

Un marittimo di 27 anni è caduto in acqua, da un’altezza di circa 10 metri, dal pontile di una nave da crociera ormeggiata in porto intorno alle 5.45 del mattino. Paura a bordo per questo incidente avvenuto all’alba di venerdì 4 marzo.

Immediati i soccorsi allertati dalla crew del la nave che ha subito chiesto soccorso a capitaneria e ambulanze. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto e un’ambulanza della Misericordia di via Verdi.

L’uomo è stato recuperato dopo 15 minuti con sintomi di annegamento e di assideramento ed è stato trasportato in pronto soccorso con un codice rosso.