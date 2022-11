Cade dalla spalletta sugli scali delle Cantine

In lontananza scali delle Cantine/piazza Garibaldi

Intervento della Svs davanti a piazza Garibaldi all’altezza degli scali delle Cantine per un uomo di circa 60 anni caduto dalla spalletta nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, di domenica 20 novembre. I primi a soccorrerlo sono stati i passanti che hanno assistito alla scena e sono accorsi per cercarlo di tirarlo fuori dell’acqua. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunti i volontari della Svs con medico a bordo che hanno trasportato l’uomo con alcune contusioni all’ospedale per gli accertamenti del caso.

