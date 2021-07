Cade dallo scooter: al pronto soccorso in codice rosso

Ferita una donna di circa 40 anni trasportata in pronto soccorso dove è stata allertata la shock-room a causa di un preoccupante trauma facciale

Grave incidente intorno alle 7,30 di lunedì 12 luglio in via Leonardo Da Vinci. Sul posto, per una caduta dallo scooter, un’ambulanza della Svs che ha prestato i primi soccorsi ad una donna di circa 40 anni che, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, per motivi ancora da accertare, cadendo così drammaticamente sull’asfalto e procurandosi un preoccupante trauma facciale. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi di rito dell’incidente.

La scooterista è stata quindi trasportata in codice rosso in ospedale dove è stata attivata la shock-room.