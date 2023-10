Cade dallo scooter in via delle Cateratte: interviene la Svs

Un uomo di circa 40 anni è stato protagonista di un incidente in scooter in via delle Cateratte la mattina di giovedì 26 ottobre intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione non vi sarebbero altri mezzi coinvolti e lo scooterista avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo a due ruote all’altezza della curva del distributore andando verso Tirrenia. Non sono state riscontrate fratture nonostante la caduta spaventosa effettuata che lo ha visto proiettarsi sull’asfalto per alcuni metri. Sul posto è intervenuta la Svs con l’ambulanza provvista di medico del 118 a bordo. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Livorno per ulteriori accertamenti.

