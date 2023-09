Cade dallo scooter in viale Boccaccio: ferita al braccio

Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Livorno inviata dal numero unico di emergenza, 112, per assistere la ferita

Una donna di 36 anni è stata soccorsa intorno alle 11,50 in viale Boccaccio, all’altezza dei cimiteri, a causa di una caduta in scooter. Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Livorno inviata dal numero unico di emergenza, 112, per assistere la ferita. La giovane ha riportato un trauma all’arto superiore con una ferita lacero contusa. Traffico a rilento.

