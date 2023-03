Cade dallo scooter mentre va a lavoro: 23enne in ospedale

Incidente presto al mattino di mercoledì 8 marzo in via Leonardo da Vinci. Stando a una prima ricostruzione dei fatti un giovane di 23 anni che stava andando a lavoro a bordo dello scooter avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo violentemente sull’asfalto.

Non sembrano coinvolti ulteriori mezzi nel sinistro stradale. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza della Misericordia da via Verdi con l’infermiere a bordo. Il ferito ha riportato vari traumi vari dovuti alla caduta, ma per fortuna le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni se pur il 23enne lamentasse un forte dolore all’anca sinistra. Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

