Cade dallo scooter nella notte: grave 18enne

Un giovane di 18 anni è caduto dallo scooter in via dei Pensieri intorno alle 1,30 nelle notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto la Misericordia di Antignano intervenuta in prima battuta senza medico a bordo con un’ambulanza ordinaria. Subito dopo è arrivata sul posto la Misericordia di Livorno con a bordo del mezzo di primo soccorso il dottore del 118. Il giovane ha riportato un brutto trauma facciale a causa della caduta. I volontari lo hanno così accompagnato in pronto soccorso dove è arrivato in codice rosso ed è stato preso in carico dallo staff medico-sanitario di turno. Le sue condizioni sono serie.

