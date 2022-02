Cade in acqua nel fosso: soccorso dalla Svs

L'uomo è stato soccorso da una squadra della Svs intervenuta da via San Giovanni in scali delle Macine per il principio di annegamento

Un uomo è caduto in acqua nel fosso in scali delle Macine rischiando di annegare. Il tutto è accaduto intorno alle 19 di mercoledì 23 febbraio quando una squadra della Svs è stata chiamata per soccorrere la persona che, probabilmente in stato di alterazione, ha perso l’equilibrio cadendo dalla spalletta.

Momenti di apprensione ma, per fortuna, l’episodio si è concluso solo con una grande paura e poco più. I volontari della Pubblica Assistenza di via San Giovanni hanno prestato le prime cure del caso allo sventurato che non ha riportato alcuna ferita se non un enorme spavento.