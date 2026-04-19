Cade in un pozzo profondo cinque metri: paura per un 14enne

Foto d'archivio

Il giovane è precipitato in una cavità con circa 60 centimetri d’acqua in un’area tra via Campania e la ferrovia. Recuperato dai vigili del fuoco con tecniche specialistiche, è stato accompagnato in ospedale: condizioni non gravi. Disposta la messa in sicurezza del sito

Attimi di paura nella serata di domenica 19 aprile per un ragazzo di 14 anni, rimasto coinvolto in un incidente in un’area di vegetazione incolta tra via Campania, via Giovanni Lazzara e la linea ferroviaria. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è caduto all’interno di un pozzo profondo circa cinque metri, sul cui fondo erano presenti una sessantina di centimetri d’acqua. L’allarme è scattato intorno alle 19.45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il 14enne utilizzando tecniche Saf (speleo alpino fluviale), insieme ai volontari della data-start=”905″ data-end=”934″>Misericordia di Montenero, che hanno prestato le prime cure. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti: fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e disposto la messa in sicurezza del pozzo.

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