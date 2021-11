Cade la lavagna: feriti alunno e maestra

E' accaduto in una scuola primaria della città. Alunno e maestra sono stati soccorsi da una ambulanza della Croce Rossa

Una lavagna è accidentalmente caduta addosso ad un bambino di circa 6 anni e ad una maestra di circa 45. E’ accaduto in una scuola primaria della città la mattina del 29 novembre. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa. L’alunno ha riportato un lieve trauma cranico ed è stato poi affidato al padre che lo ha portato al pronto soccorso per accertamenti. La donna ha riportato un trauma cranico, una ferita alla spalla e una contusione al rachide ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto.