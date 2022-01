Cade mentre cucina, fumo in tutta la casa: soccorsa da Svs e vigili del fuoco

All'interno dell'appartamento i soccorritori hanno trovato la donna a terra avvolta da un fumo denso e acre che consentiva di respirare a fatica. Sul posto Svs e vigili del fuoco

Una donna di circa 70 anni è stata soccorsa dai volontari della Svs all’interno del suo appartamento di piazza Luigi Orlando. La signora è caduta mentre stava cucinando e non è più riuscita ad alzarsi da terra. La figlia, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la mamma, ha dunque chiamato i soccorritori che hanno aperto l’ingresso dell’appartamento grazie alle chiavi della porta blindata portate sul posto dai familiari.

Una volta all’interno si sono accorti che stava bruciando qualcosa sul fornello e nell’appartamento si era sviluppato un fumo denso e acre che non consentiva di respirare bene. Il tutto è accaduto intorno alle 19 di mercoledì 26 gennaio quando i volontari della Svs sopraggiunti con un’ambulanza da via San Giovanni hanno poi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare il principio di incendio che si stava sviluppando in cucina. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari e i pompieri hanno messo in sicurezza la zona.