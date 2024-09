Cade nel bosco al Castellaccio, soccorsa con Pegaso

L'intervento congiunto dell'elisoccorso e della Misericordia di Montenero

La Misericordia di Montenero è intervenuta nel pomeriggio di martedì 17 settembre al Castellaccio, per via di una caduta nel bosco, con un’ambulanza con infermiere a bordo. Sul luogo dell’incidente, per soccorrere la donna protagonista della caduta, anche l’elicottero Pegaso del 118. Non facile il raggiungimento del luogo specifico del soccorso. I volontari della Misericordia sono sopraggiunti con un mezzo fuori strada a causa dell’impervietà del tracciato. La donna è stata trasportata con un codice giallo al pronto soccorso.

