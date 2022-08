Cade ramo nella notte sulle auto in sosta

Intervento dei vigili del fuoco in via Cantini, zona via Maggi-piazza Caproni, alle 2 di giovedì 11 agosto in seguito ala caduta di un ramo voluminoso che ostruiva la strada e che ha inoltre danneggiato dei mezzi in sosta. Il personale dei vigili del fuoco ha tagliato e rimosso il ramo mettendo così in sicurezza la zona.

