Cade sulla scogliera: grave 21enne

Il ragazzo è stato trovato cosciente dai soccorritori ma con un grave trauma facciale e un politrauma. L'elisoccorso ha trasportato il paziente all'ospedale di Cisanello

Un giovane di 21 anni è stato soccorso sulla scogliera, intorno alle 6.50 di giovedì 8 agosto, in seguito ad una caduta da circa 5/6 metri poco prima della torre di Calafuria. Sul posto una motovedetta della Capitaneria, un’auto medica e un’ambulanza della Svs da Ardenza con medico a bordo, i vigili del fuoco via mare e via terra, l’elisoccorso Pegaso e la polizia. Il ragazzo è stato trovato cosciente dai soccorritori ma con un grave trauma facciale e un politrauma. L’elisoccorso ha trasportato il paziente all’ospedale di Cisanello.

