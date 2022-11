Cadono detriti da un palazzo: ferito un passante

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 i cui volontari si sono presa cura della persona colpita dai detriti

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 11 di giovedì 24 novembre in corso Amedeo all’altezza del civico 242 per la caduta di alcuni detriti da un edificio che hanno danneggiato una vettura e colpito un passante. La persona, un anziano di 82 anni, è stata successivamente affidata alle cure del 118 intervenuta sul posto con un’ambulanza della Svs i cui volontari hanno prestato le cure del caso in merito ad una lieve ferita alla spalla

