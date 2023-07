Caduta al Boccale, soccorsa bagnante

Foto tratta dalla pagina Ig della Svs Livorno

Intervento della Svs via mare con l'idroambulanza e via terra, con gli scooteroni che durante l'estate pattugliano la costa del Romito, insieme ad una ambulanza della Misericordia di Antignano

Intervento della Svs via mare con l’idroambulanza – primo intervento dell’estate nell’ambito del progetto Estate Sicura 2023 – e via terra con gli scooteroni, che durante l’estate pattugliano la costa del Romito, insieme ad una ambulanza della Misericordia di Antignano per una caduta sugli scogli in zona Boccale. La misericordia di Antignano si è poi occupata di trasportare la donna al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Condividi: