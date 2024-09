Calambrone, auto si ribalta su di un fianco all’alba

Una vettura, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il conducente è stato soccorso e affidato al personale sanitario. Sul posto anche polizia stradale e municipale

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno a seguito di incidente stradale nelle prime ore di domenica 29 settembre intorno alle 5.30 in via Vasco Natale Jacoponi, in zona Calambrone. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il conducente è stato soccorso e affidato al personale sanitario. Sul posto anche polizia stradale e municipale.

