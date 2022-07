Calci alla vetrata del bar, passanti urlano e mettono in fuga il ladro

La vetrata del bar Gambrinus infranta

Tentato furto al bar Gambrinus in piazza del Cisternone, alcuni passanti urlando hanno messo in fuga l'uomo che stava tentando di entrare. Lo sfogo della titolare: "Questo è il diciottesimo episodio in 13 anni. Almeno stavolta non hanno rubato niente, ma sono veramente stanca di tutta questa situazione"

Tentato furto al bar Gambrinus in piazza del Cisternone, intorno alle 16,30 circa del 18 luglio, quando una persona è stata vista prendere a calci la vetrata utilizzando anche degli oggetti. Alcuni passanti urlando hanno messo in fuga l’uomo. Enza Ciacio, la titolare: “Avevo chiuso alle 16 – racconta a QuiLivorno.it – questo è il diciottesimo episodio in 13 anni. Due episodi all’anno più o meno. L’ultima volta era successo nel settembre 2021. Sono veramente stanca di tutta questa situazione. Per fortuna almeno non mi hanno rubato niente non essendo riusciti a entrare”.

