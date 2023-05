Calcio ad un ragazzo fermato, trasferito carabiniere

Nella foto in pagina un fotogramma del video pubblicato dai canali social Welcome to Favelas

Duro il commento da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno: "Condotta non assolutamente in linea con i valori dell'Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo"

Un calcio in faccia da parte di un carabiniere ad un cittadino durante un intervento avvenuto in viale Petrarca, a Livorno, nel primo pomeriggio di mercoledì 24 maggio. È questo quello che si vede in un video pubblicato sui canali social di “Welcome to favelas”.

Un video ripreso da un cittadino che, affacciandosi probabilmente da una finestra, ha inquadrato quanto accaduto in strada. Dopo essere riusciti a immobilizzarlo e a fermarlo sono scattate le manette ai polsi nei confronti di questa persona che si sarebbe resa protagonista di un episodio avvenuto all’interno di un supermercato della zona dove si sarebbe allontanato strattonando la guardia giurata per guadagnarsi la fuga dopo un furto. L’arresto è stato convalidato nella mattina del 25 maggio dal giudice del tribunale di Livorno. Le accuse nei confronti dell’indagato sono rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

La condotta di uno dei due militari però, in seguito a questo video che ha fatto e sta facendo il giro del web, non sarebbe passata inosservata.

Dal Comando Provinciale dell’Arma di Livorno, contattato dalla redazione di QuiLivorno.it per avere un commento sull’accaduto, fanno sapere che “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo”.

Condividi: